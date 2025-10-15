Ситуация со спутниками в космосе приближается к критической

Портал Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Acta Astronautica, рассказал о том, что в космосе уже формируется такие области, которые вскоре будут переполнены спутниками, из-за чего кратно возрастёт риск аварий и последующего загрязнения орбиты.

По данным за 2019 год, лишь 0,2% спутников, находящихся на низкой околоземной орбите, выполняли более десяти манёвров уклонения от столкновений в месяц. К 2025 году этот показатель вырос до 1,4% — в 7 раз, что затронуло около 340 спутников, которые тратят много времени и энергии на подобные манёвры. Общее количество спутников на низкой околоземной орбите увеличилось на 76%: с 13 700 в 2019 году до 24 185 к 2025 году. Отраслевые прогнозы предполагают, что к концу десятилетия число космических аппаратов достигнет 70 000.

Почему космический мусор на орбите Земли предвещает катастрофу?

Исследование основано на данных Космического командования США. Согласно данным, частые манёвры уклонения становятся всё более сложными и неэффективными. Различные операторы имеют разные пороговые значения для инициирования манёвров уклонения, причём SpaceX проявляет большую осторожность по сравнению с NASA. Частые манёвры могут негативно сказаться на работе спутников и даже увеличить риск столкновений из-за ошибок в отслеживании и изменений орбиты.