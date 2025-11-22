Грибы из мира Марио в реальности: почему мухоморы такие узнаваемые

Super Mario Bros. от Nintendo — одна из самых популярных и успешных видеоигр в истории, и во многом это заслуга узнаваемой иконографии. Речь не только о самом усатом водопроводчике, но и о других обитателях его мира — включая грибы. Портал popsci.com рассказал, что вдохновило волшебные грибы из игр про Марио.

© Unsplash

Продюсер и творческий руководитель оригинальной Super Mario Bros., Сигэру Миямото, решил добавить грибы в игру, вдохновившись их ассоциацией с магическими мирами — от «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла до «Фантазии» Уолта Диснея.

В Super Mario Bros. супер-гриб не только превращает Марио в супер-Марио, чей рост в два раза выше, но и наделяет его способностью ломать препятствия, а также позволяет пережить одну атаку от врагов или ловушек. Гриб — первый бонус, который игрок встречает при прохождении, и неспроста: при помощи этого инструмента разработчики объясняют пользователю, как работают механики.

У легендарного «грибочка» не всегда была характерная красная шляпка и белые точки, которыми он известен сегодня. Изначально магический гриб был нарисован оранжевым с красными точками и белым стеблем, потому что почти каждый гриб во вселенной Марио срисован с реального гриба Amanita muscaria — или красного мухомора. Неформальное название он получил благодаря своей способности привлекать и опьянять мух.

Правда, в реальности он не делает человека выше ростом — мухоморы часто формируют выгодные взаимоотношения с корневищами различных растений. Род Amanita состоит из сотен видов съедобных и несъедобных грибов, причем на последние приходятся свыше 90% смертельных отравлений грибами по всему миру. Ядовитые разновидности мухоморов нередко получают соответствующе недобрые названия в народе, вроде бледной поганки.

Не каждый, но многие виды грибов Amanita покрыты своего рода бородавками на шляпке — обычно они либо белого, либо желтого цвета. Шляпки же бывают разных оттенков, включая белый, желтый, оранжевый, красный и коричневый; желтого с зелеными пятнами, как грибочки-жизни в Super Mario Bros., среди них нет.

Несъедобность красного мухомора — сложный предмет. Хотя потребление гриба в пищу редко приводит к смерти, этот вид содержит психотропные соединения в форме иботеновой кислоты и мусцимола. При попадании в организм в сыром виде могут вызвать делирий, галлюцинации и/или тошноту. Но, в отличие от поганок, многие токсины в мухоморах растворяются в воде, что позволяет убрать их, предварительно обварив грибы кипятком.

Однако супер-грибы — не единственные представители царства грибов в мире Марио. Желто-зеленые грибы, дающие дополнительные жизни, встречались еще в оригинальной Super Mario Bros., а в играх, продолживших серию позже, появились и другие. Например, золотые грибы в Mario Kart ненадолго дают игроку бесконечное ускорение, а полосатые грибы-пчелы превращают Марио в пчелу.