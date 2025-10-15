Motorola G100 Pro удивила обозревателя

Эксперт YouTube-канала "Обзоры от iCE" рассказал, стоит ли сейчас покупать новинку от Motorola - G100 Pro. Протестировали процессор, камеру и другие функции.

В Европе Motorola G86 Power продаётся от 300 евро. В РФ же на маркетплейсах можно заказать G100 Pro (название китайской версии этого смартфона) за менее 15 тысяч рублей.

Комплектация у G100 Pro богатая: вы получаете и чехол, и зарядку на 30 Вт, и кабель. Толщина у смартфона довольно немаленькая - из-за аккумулятора на 6720 мА*ч. И автономностью он действительно поражает.

Также смартфон получил стереодинамики, и довольно громкие. На задней панели него есть и ширик с автофокусом и макро-режимом, и основная камера с оптической стабилизацией, и датчик освещённости.

Разъёма для наушников у G100 Pro нет, но зато лоток для SIM-карты гибридный. Оснащён аппарат и защитой от влаги и пыли по стандарту IP69.

Дисплей у новинки яркий, разрешение 1,5К и частота обновления 120 Гц. С ШИМом проблем у вас тоже не возникнет.

С результатами тестирования Motorola G100 Pro в бенчмарках вы можете ознакомиться на скриншотах ниже. Работает смартфон на процессоре Dimensity 7300.

С точки зрения автономности G100 Pro тоже радует. Он выдаёт 14 часов 26 минут работы экрана в PCMark.

За свою стоимость бюджетник имеет и неплохие камеры. Примеры фото вы можете увидеть выше. Видео же вы сможете записывать даже в 4К (в том числе на фронталку).

Вывод

Motorola G100 Pro - новый хит в сегменте до 15 тысяч рублей. За такую цену вы получаете отличную автономность, неплохую производительность, приличные фото- и видеовозможности. Единственное - вам придётся смириться с тем, что это именно китайская версия со всеми вытекающими.