Пока не поздно: зачем и как безопасно перейти с Windows 10 на новую ОС

По словам Ульянова, пока менять Windows 10 на новую ОС срочно не нужно — система еще будет актуальна несколько месяцев. Однако со временем без обновлений безопасности она будет становиться все уязвимее для вирусов и хакерских атак. Поэтому долго оставаться на «десятке» не стоит, и в ближайшем будущем лучше подумать о переходе на что-то другое.

© runews24.ru

Эксперт объяснил, что обновления нужны, прежде всего, чтобы защитить систему от новых киберугроз. Уязвимости в софте обнаруживаются регулярно, и пока разработчик поддерживает операционку, он своевременно их закрывает. Теперь же пользователи Windows 10 лишаются этих обновлений, а обновления будут получать только редкие корпоративные версии. При этом Ульянов отмечает, что пытаться искать обновления из непроверенных источников опасно — можно поймать вирусы, предупреждают в «Общественной Службе Новостей».

Поэтому самым логичным решением он считает переход на другие операционные системы. Первый вариант — установка Windows 11, хотя это может быть сложно из-за ограничений со стороны Microsoft. К тому же появляется риск скачать дистрибутив не с официального сайта — тогда может попасться поддельная или зараженная версия.

Второй вариант — перейти на отечественные ОС или популярные Linux-дистрибутивы. В таком случае пользователи могут столкнуться с некоторым дискомфортом и необходимостью привыкнуть к новому, но, как заметил Ульянов, переход внутри Windows тоже требует времени на адаптацию. К тому же Linux сегодня предлагает интерфейсы, схожие с Windows, что облегчает задачу большинству пользователей.

Он также подчеркнул, что Windows остается самой популярной ОС в мире и из-за этого для нее пишут больше всего вредоносных программ. Перейдя на альтернативные системы, пользователь значительно снизит риски заражения. Конечно, полностью безопасной ОС не существует — риски есть всегда, но меньше их именно у не столь популярных систем.

Ульянов добавил, что паниковать и бежать переустанавливать систему прямо сейчас не стоит. Windows 10 не перестанет работать внезапно, программы на ней тоже, и пока есть пару месяцев на обдумывание и подготовку смены ОС. Главное — не торопиться и не доверять подозрительным предложениям в интернете, где мошенники уже стали использовать прекращение поддержки Windows 10, чтобы обманом заставить пользователей скачать вредоносное ПО под видом обновлений или помощи.

В долгосрочной перспективе оставаться на Windows 10 — плохая идея, потому что постепенно все больше программ перестанут в ней корректно работать. Особое внимание стоит уделить браузеру — его безопасность крайне важна для повседневной работы в интернете, онлайн-банкинге и покупках. Если браузер не будет обновляться, риск компрометации данных резко возрастет. Поэтому в итоге все же придется делать выбор и менять операционную систему на более современную и поддерживаемую.

Таким образом, разумно использовать отведенный переходный период, тщательно взвесить варианты и планировать миграцию на новую ОС без спешки, чтобы не попасться на уловки злоумышленников и сохранить свои данные в безопасности.