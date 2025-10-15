В сердце короля Людовика XIV нашли нечто необычное

Ученые провели анализ сохранившихся остатков сердца умершего в 1715 году короля Франции Людовика XIV и обнаружили в них следы белков Cyphellophora europea. По словам биологов, это указывает на то, что вероятной причиной смерти монарха был хромобластомикоз — грибковая инфекция кожи и подкожной клетчатки.

Забальзамированное тело французского короля было похоронено в средневековой базилике Сен-Дени. Изъятое из трупа сердце было перевезено в церковь Сен-Поль-Сен-Луи, а прочие внутренние органы — в собор Парижской Богоматери. Ученые не только проанализировали остатки органа с помощью микрокомпьютерной томографии, но и отобрали 2,3 грамма для радиоуглеродного, микроскопического, элементного и протеомного исследований.

— Данное исследование открывает путь к использованию палеопротеомики в ретроспективном изучении исторических смертей и древних патологий, побуждая к дальнейшему совершенствованию этой многообещающей методологии и ее применения в палеопатологии и судебной антропологии, — передает журнал Annales Pharmaceutiques Françaises.

