20 самых необычных и странных животных нашей планеты

Необычные и странные животные привлекают внимание не только зоологов, но и простых обывателей. Эволюционное разнообразие мировой фауны порой действительно поражает, и в природе можно увидеть таких зверей и птиц, само существование которых кажется поразительным.

Некоторые виды в процессе эволюции выработали действительно уникальные механизмы адаптации, которые позволяют выживать в экстремальных условиях. Какие-то из них находятся под угрозой исчезновения. Расскажем о самых необычных млекопитающих, птицах, рептилиях и насекомых.

Млекопитающие: самые необычные животные суши

Утконос

Уникальное животное, которое сочетает черты млекопитающих, птиц и рептилий. У самок наблюдается лактация, как у млекопитающих, а самцы выделяют яд, как рептилии.

Это водоплавающее млекопитающее откладывает яйца, имеет клюв, веслообразный хвост и перепончатые лапы. На лапах с плавательной перепонкой есть пальцы с мощными когтями.

Утконос относится к древнейшей группе животных - отряду однопроходные - и является единственным представителем семейства утконосовых. Из группы яйцекладущих млекопитающих до наших дней сохранились только утконос и ехидна.

Длина тела утконоса вместе с хвостом составляет 45-50 см (длина хвоста около 15 см), весят они примерно 3 кг. Благодаря необычному метаболизму температура тела утконоса всегда составляет 32 градуса.

Животное обитает в Австралии.

Ай-ай (руконожка)

Мадагаскарский примат с длинным средним пальцем, который он использует для поиска насекомых. Единственный современный представитель семейства руконожковых.

Это млекопитающее с черно-бурой шерстью и очень длинным хвостом (достигает в длину 60 см) обитает в тропических лесах Мадагаскара. У зверьков ярко-желтые глаза, огромные уши и длинные пальцы. Весят приматы около 3 кг.

Мадагаскарская руконожка является единственным приматом, у которого зубы растут в течение всей жизни, как у бобров.

Звездонос (звездорыл)

Это удивительное млекопитающее размером всего 10 см имеет 22 кожных нароста на мордочке, которые напоминают щупальца или звезду. Взрослые особи весят меньше 100 граммов.

Рыльце звездоноса поистине уникально: с помощью кожных наростов он может ощупывать до 13 разных объектов в секунду. В отростках на морде крота-звездоноса находятся так называемые органы Эймера - микроскопические подушечки с нервными окончаниями и осязательными рецепторами. Кроме того, звездонос - единственное млекопитающее, способное ощущать запахи под водой.

Обитают зверьки на востоке Северной Америки.

Обморочная коза (миотоническая коза)

Разновидность домашней козы, которая при испуге "падает в обморок" и замирает из-за генетической особенности. Это происходит из-за редкого наследственного нервно-мышечного генетического заболевания - миотонии. В стрессовой ситуации происходит временный паралич мышц.

Родиной породы считается штат Теннесси (США).

Птицы с необычной внешностью и повадками

Китоглав (королевская цапля)

Гигантская птица с башмачковидным клювом. Эта птица отряда пеликанообразных - единственный представитель семейства китоглавых.

Обитает китоглав в тропических болотах Восточной Африки, питается рыбой и амфибиями.

Высота необычной птицы примерно 1,2 м, а размах крыльев достигает 2,3 м. Китоглав может стоять неподвижно по несколько часов, выслеживая добычу. У него трехмерное (стереоскопическое) зрение, как и у других хищных птиц. Китоглавы находятся под угрозой исчезновения, их численность составляет около 8 тысяч особей.

Киви

Нелетающая птица из Новой Зеландии с длинным клювом и острым обонянием. Эти птицы хорошо бегают и умело прячутся в кустах.

Крылья у них не развиты, а хвост отсутствует. Перья птицы киви больше напоминают шерсть. А еще у киви есть вибриссы - усы, почти как у кошек. Ноздри у киви находятся на конце клюва, в то время как у остальных птиц они расположены у его основания.

Киви - рекордсмен среди птиц по размерам откладываемых яиц: вес яйца составляет около 1/4 массы самой птицы. Живут киви до 50 лет.

Эндемик Новой Зеландии стал настоящим национальным символом и даже изображен на местной монете номиналом 1 доллар.

Малайский калао (птица-носорог)

Птица с массивным наростом на клюве, усиливающим ее голос.

Обитает птица на островах Малайского архипелага - отсюда и название. Птица-носорог является национальным символом малайзийского штата Саравак и изображена на его гербе.

Необычный рог вместе с клювом растет на протяжении всей жизни калао (чем больше нарост, тем старше птица), он есть и у самцов, и у самок. Интересно, что у самцов глаза с красно-коричневой радужкой, а у самок глаза всегда голубые.

Шалфейный тетерев

Птица семейства фазановых с необычным хвостом и горловыми мешками у самцов. Самцы раздувают горловые мешки во время брачных игр, издавая необычные звуки. Перья хвоста у шалфейного тетерева сильно заостренные и расходятся вертикально в радиальном направлении.

Необычная птица питается преимущественно листьями полыни и травами, поэтому ее также называют полынным тетеревом.

Ареал обитания - степи Северной Америки.

Необычные рыбы

Рыба-капля

Глубоководная рыба с желеобразным телом водится у побережья Австралии и Новой Зеландии.

Она давно стала интернет-мемом, так как пользователи окрестили рыбу-каплю "самым уродливым животным". Ее дряблое "лицо" и странной формы туловище никого не оставляет равнодушным.

Рыба-капля живет на глубине более 600 метров. У нее нет плавательного пузыря, а тело состоит из студенистой массы.

В естественной среде обитания на глубине у рыбы-капли нет подобия носа, которое и придает ей странное выражение "лица" - он появляется только у выловленных рыб, так как на суше давление гораздо меньше (на глубине обитания рыбы от 600 до 1200 м давление в 100 раз выше атмосферного).

Луна-рыба (рыба-солнце)

Крупнейшая костная рыба. Длинна этой необычной рыбы может быть более 3 м, высота до 4,5 м, а масса достигает до 2,5 тонны. Тело рыбы сильно сжато с боков, а по форме напоминает диск. Кожа у луны-рыбы лишена чешуи, а зубы срощены в "клюв".

Несмотря на внушительные размеры, луны-рыбы не представляют опасности для человека, но иногда сталкиваются с судами или застревают между лопастями винтов, что может привести к аварии.

Крылатка-зебра

Яркая тропическая рыба с ядовитыми шипами. Название "крылатка" она получила благодаря своим большим грудным плавникам, напоминающим крылья.

Яд крылатки-зебры токсичен и опасен для человека. Он вызывает сильную боль, судороги, а иногда даже паралич.

Рыба-лягушка

Психоделическая рыба-лягушка из семейства клоуновых необычно передвигается, как бы "шагая" по дну. Рыба-лягушка движется, словно прыгая, при этом отталкивается от дна грудными плавниками и выталкивает воду из жаберных щелей, создавая тягу.

Туловище покрыто узором из полос желтовато-коричневого или красноватого цветов. Узор на теле странной рыбы имитирует кораллы, что позволяет успешно маскироваться.

Насекомые и другие беспозвоночные

Орхидейный богомол

Насекомое идеально маскируется под цветки орхидеи.

У этого вида наблюдается сильный половой диморфизм, то есть различия между особями женского и мужского пола: размеры самцов обычно около 3 см, а вот самки могут быть в 2 или 3 раза больше. Но, в отличие от остальных богомолов, самки этого подвида редко съедают своих самцов во время или после спаривания.

Обитают орхидейные богомолы в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Богомол "Цветок дьявола"

Крупное насекомое с необычной окраской и формой тела, напоминающей различные части растений, в том числе благодаря листовидным наростам на конечностях. За счет этого богомол успешно мимикрирует и под цветы, и под ветки.

Обитают они в Восточной Африке.

Гусеница-змея

В состоянии покоя выглядит как обычная гусеница, но во время опасности приподнимает верхнюю часть туловища и раздувается, из-за чего напоминает голову змеи с большими глазами. Она даже немного покачивается, как змея, готовящаяся к броску.

Обитает в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Гигантский изопод

Глубоководное ракообразное, похожее на мокрицу. Длина гигантских изоподов около 50 см, а весят они почти 2 кг.

Встречаются в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, где обитают на глубине от 200 до 2000 м.

Питаются они в основном останками мертвых морских животных. При этом они могут обходиться без пищи несколько лет. Ученые полагают, что продолжительность жизни этих изоподов составляет около 50 лет.

Самые необычные способы передвижения животных

Летучие лягушки и белки-летяги

Летающие лягушки обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Они ведут древесный образ жизни, прыгая с ветки на ветку. Во время прыжка они максимально раздвигают пальцы на конечностях и благодаря перепонкам между ними могут перелетать на большие расстояния.

Белки-летяги похожи на обычных белок, но между передними и задними лапами у них имеется широкая кожная складка, покрытая шерстью - летательная перепонка. Интересно, что с помощью хвоста, а также меняя натяжение перепонки, летяга может маневрировать во время полета, иногда изменяя направление на целых 90 градусов. Встречаются летяги почти по всему миру.

Шлемоносный василиск

Он способен бегать по воде, удерживая тело на поверхности за счет быстро чередующихся движений задних ног. При этом он развивает скорость до 12 км/ч.

Среда их обитания - Центральная и Южная Америка.

Необычные животные России

Выхухоль русская (хохуля)

Млекопитающее семейства кротовых, редкий эндемик с хоботком и водоотталкивающей шерстью. Длина тела выхухоли достигает 20 см, а вес - 500 г.

Выхухоль всеяден и прожорлив: за сутки зверек съедает почти столько же, сколько весит сам. В 2017 году образ выхухоли был выбран как маскот отделения Министерства природы в Калужской области. Но эта экологическая акция вызвала неоднозначную реакцию из-за своеобразно пошитой ростовой куклы.

Сайгак - степная антилопа со "смешным" носом-фильтром

Сайгак - не очень крупное животное: длина тела от 110 до 140 см, высота в холке 60-80 см. Нос в виде мягкого подвижного хоботка с округлыми ноздрями создает эффект "горбатой морды". Раньше считалось, что нос выполняет роль теплообменника. Сейчас ученые полагают, что такой нос помогает сайгакам фильтровать пыль во время бега.

Часто задаваемые вопросы

Какие животные считаются самыми необычными в мире?

Сложно ответить на этот вопрос однозначно. В мире довольно много необычных животных, имеющих уникальные особенности. Например, утконос, крот-звездонос, птица киви, белка-летяга, кабарга.

Какие редкие и необычные животные обитают в России?

Из редких животных в России встречаются зубры, красные волки, дальневосточный леопард, снежный барс. К необычным животным, обитающим в России, можно отнести выхухоль, сайгака, кабаргу.

Какие животные используют необычные способы передвижения?

Шлемоносный василиск может бегать по воде, а белки-летяги планируют за счет летательных перепонок и хвоста.

Существуют ли животные с уникальными органами чувств?

Да. Например, в отростках на морде крота-звездоноса находятся так называемые органы Эймера - микроскопические подушечки с нервными окончаниями и осязательными рецепторами.

Какое животное считается самым красивым и необычным?

Среди необычных животных достаточно привлекательной внешностью обладают малайский калао, руконожка ай-ай, орхидейный богомол.

Какие животные вымерли, но поражали своей необычностью?

Например, опабиния - существо, напоминающее креветку, с пятью глазами и хоботком на голове. Или тилацин (тасманский тигр), напоминающий смесь волка и тигра. Это сумчатое вымерло в 1936 году.

Какие новые необычные животные открыты учеными недавно?

В Австралии в 2020 году обнаружили два новых вида гигантских кускусов - раньше считалось, что существует всего 1 вид. Гигантский летучий кускус (или большой летающий поссум) - самое крупное сумчатое млекопитающее, способное совершать планируемые полеты (весят до 1,5 кг).

Заключение

Необычный вид многих животных показывает, насколько разнообразна и удивительна наша планета. Когда смотришь на фотографии этих необычных существ, то может показаться, что это фотошоп. Но все эти млекопитающие, рыбы и рептилии существуют на самом деле. Они помогают ученым понять ход эволюции и механизмы адаптации среди разных видов. Важно бережно относиться к природе и стараться не допустить исчезновения редких животных и птиц.