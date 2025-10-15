У людей нашли еще одно скрытое чувство

Ученые из некоммерческого американского медицинского исследовательского учреждения Scripps Research сообщили, что у людей существует скрытое шестое чувство — интероцепция. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

© Вечерняя Москва

— Интероцепция — это малоизученный процесс, посредством которого ваша нервная система постоянно получает и интерпретирует физиологические сигналы вашего тела для поддержания бесперебойной работы жизненно важных функций, — говорится в материале.

Исследователи объяснили, что этот процесс активируется, когда мозг определяет моменты, когда и как человеку следует дышать, а также осознает изменения в кровяном давлении или посылает сигналы о необходимости выделения специальных клеток для борьбы с инфекцией.

По информации из статьи, команда получила грант в размере 14,2 миллиона долларов от Национальных институтов здравоохранения (NIH) для проведения полномасштабного исследования интероцепции. Профессор Синь Цзинь, который будет руководить исследованием, подчеркнул, что интероцепция имеет основополагающее значение почти для всех аспектов здоровья, однако она остается в значительной степени неисследованной областью неврологии.

Изучение особенностей природы женского организма также приносит неожиданные открытия. Ученые Университетского колледжа Лондона в новом исследовании выяснили, что когнитивные способности женщин улучшаются в период овуляции. Специалисты подробно изучили менструальный цикл и уровень физической активности женщин и проследили, как они влияют на результаты когнитивных тестов.