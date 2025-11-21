Как бы развивалась история, если бы Колумб не открыл Америку?

Христофор Колумб отправился на запад в 1492 году, надеясь открыть новый маршрут в Китай и южную Азию, но в итоге наткнулся на Америки и вышел на берега Карибских островов. Открытие Колумба дало начало полномасштабной колонизации западного полушария Земли европейцами, но как история развивалась бы, если бы первооткрывателем стал кто-то другой? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

По мнению некоторых экспертов, технически экспедиция Колумба не выполнила свою первоначальную цель. Исследователь так и не доказал существование нового западного пути к богатствам Азии, пусть он и не признал собственный провал. Колумб продолжал настаивать на том, что «открытые» им земли были частью Азии — даже когда доказательств обратного становилось все больше.

Коренные народы достигли Америк как минимум 23 000 лет назад, однако европейцы прибыли гораздо позже. Многие историки согласны, что, если бы Колумб не смог добраться до западного полушария, его место вскоре занял бы кто-то из Европы. В 1480-х люди уже понимали, что исследование Атлантического океана сулит прибыль — сахар, рыба, тюлени, киты, моржи, рога нарвалов, западноафриканское золото, рабы Исландии и Африки. Путешествие на далекие берега в любом случае было бы неизбежным.

При этом специалисты расходятся во мнении по поводу того, какая держава первой достигла бы западного полушария. Наиболее вероятным кандидатом считается Португалия, чьи моряки плавали к берегам Африки еще с начала XV века и продвинулись по Атлантике достаточно далеко для основания колоний. Потенциальная экспедиция в Америки наверняка получила бы скорое благословение и финансовую поддержку португальской короны. Король Португалии знал о намерениях Испанцев, и располагал средствами, чтобы опередить их.

В то же время, часть экспертов придерживается противоположной точки зрения. Под контролем Испании в то время находились Канарские острова — пункт отправления экспедиции Колумба и, по совместительству, лучшая отправная точка для путешествия на запад.

Если бы до западного полушария первым добрался португальский исследователь, то ряд исторических событий развернулся бы иначе. Например, Тордесильясский договор, разделявший Атлантику между Испанией и Португалией, мог и не существовать, потому что у Португалии могло не стать мотивации разделять регион с соседом. Походы Кортеза против ацтеков тоже не состоялись бы, как и конкиста Франсиско Писарро против инков, ведь оба были испанцами. Хотя, по мнению части историков, Португалия могла снарядить аналогичные военные экспедиции.

А вот если бы на запад первой прибыла Испания, то, вероятно, история не слишком бы изменилась — просто некоторые события произошли бы позже. Коренных жителей Америки в любом случае ожидали большие потери в результате иноземных болезней и завоевательных походов европейцев. Помимо этого, очевидно, если бы первопроходцем стал не Колумб, то его имя не стало бы известно на весь мир, и им не называли бы города и улицы.