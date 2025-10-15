Точка невозврата: ученый предупредил о необратимых изменениях климата

Климатическая точка невозврата наступит, когда на планете начнутся процессы, которые невозможно остановить — например, разрушение Западно-Антарктического ледникового щита или прекращение Северо-Атлантической термохалинной циркуляции. Как сообщает «Москва 24», об этом заявил завкафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

По словам специалиста, такие изменения возможны при глобальном потеплении на несколько градусов. Пока рост средней температуры Земли составляет примерно 1,4 градуса. Кислов напомнил, что в истории планеты уже происходили схожие климатические колебания — порядка 5 тысяч лет назад наблюдалась аналогичная аномалия, но природа и биосфера смогли справиться.

При этом международное исследование Global Tipping Points свидетельствует, что первая точка невозврата уже пройдена — она связана с концентрацией парниковых газов. Проведенная учеными Университета Эксетера при поддержке фонда Джеффа Безоса работа показала, что повышение температуры на 1,4 градуса по сравнению с концом XIX века стало причиной крупнейшего за всю историю процесса обесцвечивания кораллов. Вслед за ними критической отметки могут достигнуть ледники, океанические течения и экосистема лесов Амазонки.

Вместе с тем Кислов считает разговоры о наступлении глобальной точки невозврата преждевременными. Ученый отмечает, что природные системы и само человечество обладают запасом устойчивости, а текущие процессы пока не выходят за их пределы.