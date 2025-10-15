Древним скелетам сделали «тест на беременность»

Разработан «тест на беременность» для женщин, живших сотни или даже тысячи лет назад.

© Naukatv.ru

Впервые исследователи определили уровни эстрогена, прогестерона и тестостерона в скелетных останках женщин с I по XIX век нашей эры, некоторые из которых похоронены вместе с плодами. Результаты показывают, что древние кости и зубы сохраняют четкие следы половых гормонов, что может помочь установить, какие именно люди в археологических памятниках были беременны или только что родили на момент смерти, говорит археолог Эме Барлоу из Шеффилдского университета в Англии.

«Физиологический и эмоциональный опыт беременности, потери беременности и родов очень важен для женщин, но до сих пор практически не отражался в археологических данных. Этот метод может стать прорывом в изучении репродуктивной истории древних популяций. Честно говоря, я в восторге», — признается она.

Беременность сложно обнаружить у древних людей, особенно если у плода еще не было видимого скелета. Даже во втором и третьем триместре плод можно не заметить, поскольку его кости могут напоминать кости рук матери, которые при захоронении часто клали на живот.

Современные тесты на беременность измеряют уровень хорионического гонадотропина человека в крови или моче. Но ХГЧ быстро распадается, почти не оставляя следов в организме.

Прогестерон, эстроген и тестостерон могут сохраняться в тканях дольше. Недавние исследования показывают, что эти стероидные гормоны можно обнаружить в крови, слюне и волосах людей — даже в давно захороненных прядях египетских мумий.

Образцы с кладбищ

Чтобы оценить возможность обнаружения древних беременностей, Барлоу и ее коллеги взяли образцы фрагментов ребер, зубов и одного шейного позвонка у двух мужчин и семи женщин, похороненных на четырех английских кладбищах. С подробностями исследования можно ознакомиться в Journal of Archaeological Science.

У двух женщин в области живота были подтвержденные останки плода, а две другие были похоронены с новорожденными детьми. Пол остальных людей был определен с помощью анализа ДНК. Кости и зубы стерли в порошок и обработали химикатами. Получилось 74 лабораторных образца.

Эстроген был обнаружен только в четырех из них без четкой закономерности — возможно, потому, что он распадается быстрее, чем прогестерон и тестостерон.

Однако прогестерон показал особенно высокий уровень в позвонке молодой женщины, умершей с доношенным плодом в период с XI по XIV век. У другой женщины в третьем триместре, похороненной в XVIII или XIX веке, был повышенный уровень прогестерона в ребре. Умеренные уровни прогестерона также были обнаружены в зубном налете двух женщин, похороненных с младенцами в V или VI веке.

Примечательно, что у этих четырех женщин не было обнаружено никаких следов тестостерона в костях или в каких-либо частях зубов — хотя у одной, похороненной с недоношенным ребенком, было небольшое количество тестостерона в зубном налете. В отличие от них, у трех женщин, не связанных с плодами или младенцами, которые были похоронены на кладбище VIII–XII веков и в могиле римской эпохи, тестостерон присутствовал в ребрах и во всех слоях зубов.

Тестостерон в низких уровнях играет важную роль в здоровье женщин, поэтому его наличие в тех образцах неудивительно, говорит Барлоу: «Но, возможно, отсутствие тестостерона указывает на недавнюю или текущую беременность на момент смерти».

Результаты обнадеживают

«Это удивительное пересечение археологии и науки о гормонах. Благодаря этим методам мы сможем точнее определять беременность по скелетным останкам и по-новому взглянуть на то, как протекала беременность в древности», — заметил профессор Александр Комнинос из Имперского колледжа Лондона.

Хотя результаты обнадеживают, необходимы дальнейшие исследования, чтобы прояснить детали, говорит Барлоу. Например, кости и внутренние слои зубов мужчин тоже показали умеренные уровни прогестерона по неясным еще причинам. «Пока мы осторожны в интерпретациях», — заключила археолог.