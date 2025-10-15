Главе Apple подарили Лабубу с iPhone

Генеральный директор Apple Тим Кук прибыл в Шанхай, чтобы отметить предстоящий запуск iPhone Air в стране. В рамках своего визита он встретился с генеральным директором Pop Mart Ван Нином и создателем персонажей The Monsters Касингом Лунгом, который подарил главе Apple уникальную игрушку Лабубу. Об этом сообщает издание MacRumors.

В китайской социальной сети Weibo Кук сообщил, что Лунг продемонстрировал, как он делает наброски своих персонажей на своем iPad Pro с помощью Apple Pencil. Лунг является дизайнером персонажа Лабубу, который приобрел огромную популярность во всем мире.

Во время встречи Лунг подарил Куку уникальную фигурку Лабубу, выполненную по образу самого главы Apple. Эта фигурка Лабубу имеет белый мех, очки, черные джинсы, синюю рубашку, кроссовки и миниатюрный iPhone 17.

Сам Кук отметил, что Лабубу «теперь имеет свой собственный новый iPhone 17 Pro в цвете Cosmic Orange», а Лунг нарисовал картину, изображающую встречу Кука с Лабубу. Лунг поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи с Куком, а также предоставил более детальный обзор уникального «Лабубу Тима Кука».

Находясь в Китае, Кук также посетил розничный магазин Apple Pudong, встретился с командой Lilith Games, ответственной за игру AFK Journey, и побывал у Ван Фэйфэй на съемочной площадке ее нового музыкального клипа, который был снят одним кадром с использованием iPhone 17 Pro.

Предварительные заказы на iPhone Air в Китае начнутся 17 октября, а старт продаж запланирован на 22 октября.

Запуск iPhone Air в Китае был отложен, поскольку Apple требовалось получить регуляторное одобрение для iPhone без физического слота для SIM-карты. При толщине 5.6 мм iPhone Air слишком тонок для установки физического слота SIM, поэтому он станет первым iPhone с поддержкой исключительно eSIM, который Apple предложит в Китае.

Ранее выяснилось, что в России начали сдавать новые iPhone в аренду почти за 10 000 рублей в сутки.