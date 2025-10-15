YouTube ждут большие изменения

YouTube начал глобальный апдейт интерфейса, который изменит внешний вид платформы в веб-версии, мобильном приложении и на ТВ. Новый дизайн похож на новую "философию" внешнего вида ОС Apple — Liquid Glass

Главное нововведение касается видео-плеера. Он стал прозрачнее, появились новые иконки и элементы управления. Функция Seek, позволяющая перематывать видео двойным тапом, также была улучшена. На мобильных устройствах переход между вкладками стал «более плавным».

Анимация кнопки «Нравится» стала индивидуальной для некоторых видео. Например, при лайке музыкального видео может появиться нотка. Добавление ролика в «Посмотреть позже» или плейлист теперь «визуально удобнее».

Комментарии получили структурирование, похожее на Reddit.

Компания сообщает, что обновления начнут появляться у всех пользователей на этой неделе и будут доступны по всему миру.