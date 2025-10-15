Инженер собрал самый маленький в мире дрон : видео

Инженер собрал самый маленький в мире дрон размером с жука: видео
Ютубер Хоардер Сэм создал новый FPV-дрон, который считается самым маленьким в мире. Аппарат размером с жука весит всего 25 граммов, помещается в банку чипсов Pringles и при этом летает почти так же, как стандартная модель 65 мм
В сообществе FPV квадрокоптеров 65 мм считается минимально практичным размером для стабильного полета. Более мелкие аппараты обычно теряют мощность, управляемость и скорость реакции. Но Сэм решил доказать, что с правильным подходом к проектированию даже крошечный дрон может оставаться функциональным и маневренным.
«Я хотел построить полнофункциональный FPV-квадрокоптер, который мог бы удобно лежать на ладони», — говорит Сэм.
Проект стартовал с электроники от BetaFPV Air65, популярного микроквадрокоптера с легкой рамой и сбалансированной управляемостью. Каждая деталь — провода, моторы, аккумулятор и контроллер — была переработана для уменьшения размеров.
Дизайн заимствовал принцип старой рамы «костяного дрона», где пропеллеры на концах перекрывают друг друга. Такая конфигурация позволила уменьшить корпус до 22 мм от оси до оси, сохранив баланс тяги и устойчивость.
Сборка требовала максимальной точности: пайка проводов велась под большим увеличением, провода обрезались до миллиметра, лишние материалы удалялись. Итоговый вес с камерой и батареей составил 25 граммов, что делает его почти в три раза легче обычного Air65.
Настройка полета
Из-за необычной формы стандартная прошивка Air65 не подходила. Сэм переписал настройки через Betaflight Configurator, корректируя баланс, чувствительность и параметры стабилизации. Каждый тестовый полет давал новые данные, которые требовали доработки прошивки и точной настройки.
«Каждое изменение влияло на равновесие и отзывчивость, поэтому пришлось провести много тестов, но результат того стоил», — отмечает Сэм.
Несмотря на миниатюрные размеры, дрон оказался очень маневренным. Он выполняет резкие повороты, удерживает ровное висение и мгновенно реагирует на команды пилота. Среднее время полета составляет 2,5 минуты — всего на полминуты меньше обычного Air65.
Главный нюанс — открытые пропеллеры сверху и снизу. Без защитных ограждений запуск и посадка требуют аккуратности, иначе можно повредить лопасти.
Почему его изобретение впечаталяет
Проект Хоардера Сэма демонстрирует пределы миниатюризации FPV-дронов. Этот дрон считается самым маленьким в мире FPV-квадрокоптером — ранее были китайские мини-модели, но их размеры и полетные характеристики не подтверждались официально.
«Это эксперимент по пределам миниатюризации, и он доказывает, что маленький размер не обязательно означает потерю функциональности», — заключает Сэм.