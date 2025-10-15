Instagram* сильно изменит политику

Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) внедряет новые ограничения для учетных записей подростков в рамках усилий по защите молодых пользователей от нежелательного контента. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Пользователи младше 18 лет по умолчанию будут видеть только материалы, соответствующие рейтингу PG-13, что исключает темы, связанные с чрезмерным насилием, откровенной наготой и употреблением наркотиков. Изменить эту настройку без явного одобрения родителей или опекунов будет невозможно.

Социальная сеть также вводит более строгий фильтр контента под названием «Ограниченный контент» (Limited Content). Эта функция не позволит подросткам просматривать и оставлять комментарии к публикациям, для которых активирована данная настройка. Начиная со следующего года, планируется применить более жесткие ограничения к чатам, которые подростки могут вести с ИИ-ботами, у которых включен фильтр «Ограниченный контент». В настоящее время эти настройки уже применяются к диалогам с искусственным интеллектом.

Данный шаг предпринимается на фоне судебных исков, поданных против разработчиков чат-ботов, таких как OpenAI и Character.AI, по обвинению во вреде, причиненном пользователям. Ранее OpenAI внедрила новые ограничения для пользователей ChatGPT до 18 лет и обучила своего чат-бота воздерживаться от «флиртующих разговоров». Ранее в этом году Character.AI также добавила новые лимиты и инструменты родительского контроля.

Instagram, последовательно развивая инструменты безопасности для подростков в различных разделах, включая личные сообщения, поиск и ленту контента, расширяет контролирующие меры. Сервис запретит подросткам подписываться на учетные записи, распространяющие контент, не соответствующий возрасту. Если такие подписки уже существуют, пользователи не смогут просматривать их материалы или взаимодействовать с ними, и наоборот. Кроме того, такие аккаунты будут исключены из рекомендаций, что затруднит их обнаружение.

Платформа также заблокирует подросткам доступ к нежелательному контенту, который может быть переслан им в личных сообщениях. Ранее Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уже ограничивала обнаружение контента, связанного с расстройствами пищевого поведения и членовредительством. Теперь компания блокирует такие слова, как «алкоголь» или «кровь», и принимает меры, чтобы подростки не могли найти материалы по этим категориям даже при использовании опечаток.

Компания тестирует новый способ, позволяющий родителям через инструменты родительского контроля отмечать контент, который не должен рекомендоваться подросткам. Отмеченные публикации будут направляться на проверку специальной команде.

Внедрение этих изменений уже началось в США, Великобритании, Австралии и Канаде, а в глобальном масштабе они будут распространены в следующем году.

Ранее россиянам рассказали, как распознать мошенника, который под видом ребенка пытается выманить деньги.