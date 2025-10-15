Катастрофой закончился тест на прочность Pixel 10 Pro Fold

Зак Нельсон, автор YouTube-канала JerryRigEverything, проводит тесты прочности смартфонов уже более десяти лет. За всё это время у него никогда не взрывался телефон, пишут СМИ. До этого момента — пока он не взялся за новый складной Google Pixel 10 Pro Fold.

© Ferra.ru

Во время традиционного испытания, включающего царапины, нагрев и сгибание, всё пошло не по плану. При попытке согнуть устройство назад, смартфон неожиданно сломался в районе антенны, а не по линии шарнира, как можно было ожидать. По словам Нельсона, это уже третья модель Pixel Fold, которая ломается в том же месте.

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

© JerryRigEverything

Но на этом испытание не закончилось — вскоре батарея смартфона задымилась и загорелась.

Нельсон добавил, что его тесты всегда одинаковы для всех популярных моделей, и посоветовал пользователям не класть раскрытый Pixel 10 Pro Fold в задний карман.