Следить за людьми можно по отражённым волнам Wi-Fi

Ученые из Технологического института Карлсруэ (KIT) в Германии создали метод, позволяющий роутерам распознавать людей с помощью Wi-Fi-сигналов, даже если у них нет активных устройств. Технология анализирует отражённые радиоволны и формирует «портрет» человека на основе интенсивности и направления сигнала, что делает такие свойства похожими на систему скрытого наблюдения.

Такая технология, если сделать её целенаправленной, использует уникальные радиоволновые характеристики, которые можно сравнить с «отпечатками пальцев», для идентификации людей в различных сетях. И это уникальные характеристики человека.

Разработанная система идентификации личности использует стандартные сигналы Wi-Fi для построения трёхмерной модели окружения и распознавания людей. В ходе тестирования с участием 197 человек технология показала высокую точность распознавания, достигнув почти 100%.

Тем не менее, это новшество вызвало опасения относительно возможного ущемления гражданских прави нарушения конфиденциальности. Исследователи из KIT считают, что будущий стандарт IEEE 802.11bf, разработанный для сетей Wi-Fi, должен предусматривать меры защиты данных для минимизации рисков несанкционированного сбора информации.