В России начали сдавать новые iPhone в аренду почти за 10 000 рублей в сутки

Аренда iPhone 17 Pro Max в России стоит 9540 рублей в сутки. На это обратил внимание Telegram-канал «Трендач», ссылаясь на один из сайтов, который предоставляет данную услугу.

© Apple

В «Трендач» предполагают, что данный сервис нужен для тех, кто желает похвастаться новым iPhone, но не имеет возможности его купить.

«Изначально идея была в том, чтобы взять смартфон на съемку или тест-драйв, но теперь с ними ходят даже на свидания и свадьбы», – пишет Telegram-канал.

«Газета.Ru» ознакомилась с ассортиментом предприятия, которое сдает технику Apple в аренду, и выяснила, что модель iPhone 17 Pro Max на 512 ГБ является самой дорого и стоит 9540 рублей в сутки. Есть среди новинок варианты и дешевле. Например, iPhone 17 Pro на 256 ГБ обойдется в 8940 рублей в день, а iPhone Air на 256 ГБ – в 8540 руб. Самой дешевой новинкой является базовый iPhone 17 на 256 ГБ за 7750 рублей в сутки.

Кроме iPhone на сайте предлагаются компьютеры, наушники и даже часы Apple. Так аренда iMac c 24-дюймовым экраном и чипом M4 обойдется в 14 730 рублей в сутки, AirPods Max – в 6780 рублей в сутки, а Apple Watch Series 6 – в 1980 рублей в сутки.

