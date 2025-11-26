Короткие туники и соломенные шляпы: какой была мода в средние века?

Мода в средние века была совсем не той, что сегодня, хоть она и во многом жила по современным правилам. Портал medievalists.net поделился любопытными фактами о том, как одевались люди средневековья.

© Unsplash

Летние соломенные шляпы носили не только бедняки

Можно часто наткнуться на иллюстрации, которые изображают крестьян, работающих в поле, с соломенными шляпами — для того, чтобы голову не пекло. Но, на самом деле, подобные шляпы носили представители всех социальных слоев, в том числе и зажиточные дворяне.

Иногда мода была не такой практичной

Длинная остроконечная обувь и шляпы были в ходу в XIV веке. В отличие от соломенных шляп, эти предметы гардероба нельзя назвать практичными — именно поэтому их носили только дворяне, которым не приходилось много двигаться. А в 1366 французский король якобы запретил производство подобной обуви в надежде, что это перечеркнет тренд — но нет, люди продолжили носить дурацкие остроносые туфли.

Простолюдины догоняли моду с помощью аксессуаров

Поскольку ручное изготовление тканей и одежды занимало очень много времени, бедняки не могли позволить себе постоянно менять гардероб, чтобы поспевать за трендами. Но некоторые простолюдины отчасти следили за модой через аксессуары, будь то ремни или обувь. Первые, например, можно было без проблем купить на ежегодной ярмарке — там же люди узнавали, как их модно носить.

Овцы были универсальными животными

Хотя под тканью «натурального» цвета часто подразумевается нечто желтоватое, неокрашенная овечья шерсть использовалась для производства материалов разных оттенков — от коричневого до серого и желтоватого. Что удобно, особенно для изготовления религиозных одеяний. Они нуждались в специфическом крое, но при этом члены духовенства не хотели выглядеть так, словно они покупают дорогие окрашенные ткани.

У докторов были броские силуэты

Дворяне — не единственные, кого в средневековье можно было различить по одежде. Так, в XIV веке доктора «любого университетского предмета» носили алые одеяния, а от преподавателей медицине в Париже требовали носить качественную фиолетовую форму. Образованные люди не должны были выглядеть модными, но характерная одежда позволяла легко заметить их в толпе.

Церемониальная одежда была намеренно старомодной

Одеяния для различных церемоний были особенными — их часто создавали специально для конкретного события. Многие из них считались модными в прошлом, но со временем стали регалиями для моментов, когда одежда, соответствовавшая актуальным трендам, казалась слишком мирской. Поэтому церемониальные наряды были символами непрерывных традиций, вызывающих ассоциацию с прошлым.

Итальянцы носили носки-тапочки

Какой смысл надевать носки под обувь, если можно просто надеть носки? Модные итальянцы в 1400-м могли и не носить обувь — они предпочитали носки с кожаными подошвами. Даже в те времена модные тренды приходили и уходили циклами, каждые пару веков.

Только дворянам позволяли показывать ягодицы

Как и в случае с юбками XX века, длина средневековых туник менялась со временем. Например, в позднем средневековье туники были очень короткими, но только для тех, чьи благородные ягодицы оправдывали такой наряд. В Англии в 1463-м это ограничение даже установили на законодательном уровне: короткие туники, оголявшие ягодицы, позволялось носить только мужчинам из высшего сословия.