Названы условия перехода с Android на iPhone

Журналисты издания Android Authority назвали условия, при которых многие пользователи Android перейдут на iPhone. Материал доступен на сайте медиа.

Ранее авторы портала провели опрос среди своих 1265 читателей и владельцев Android-смартфонов, попросив их оценить вероятность перехода на iPhone. 57 процентов респондентов заявили, что они не заинтересованы в переходе с экосистемы Android на iOS. Почти 22 процента пользователей ответили, что впечатлены новыми iPhone и думают над тем, чтобы приобрести девайс Apple.

Во втором опросе, который набрал 931 голос, у пользователей попросили назвать условие покупки смартфона Apple. Около 31 процента респондентов ответили, что они перешли бы на недорогой iPhone 17, если бы аппарат работал на операционной системе (ОС) Android. Еще 30 процентов пользователей купили бы iPhone 17 Pro при соблюдении тех же условий, 3 процента — iPhone Air. 35 процентов опрошенных заявили, что не рассматривают переход на iPhone ни при каких условиях.

«Android — зрелая и любимая многими платформа, а смена платформы — непростая задача», — отметили журналисты. По их словам, большинство фанатов ОС от Google боятся переходить на iPhone, так как люди привыкли к экосистеме Android.

