Раскрыта причина возникновения оврагов на Марсе

Ученые раскрыли механизм образования оврагов на Марсе. Согласно исследованию Утрехтского университета (Нидерланды), их оставили глыбы льда из углекислого газа. Такое явление никогда не наблюдалось на Земле.

Лед на Марсе образуется на дюнах во время зимы, когда температура опускается до минус 120 градусов Цельсия. Толщина слоя может составлять до 70 см. К концу зимы дюны нагреваются, и от них откалываются глыбы льда. Некоторые «айсберги достигают метра в длину.

Моделирование показало, что из-за разреженной атмосферы и большой разницы температур между теплым песком дюн и льдом нижняя часть льдины превращается в газ. Этот процесс известен как сублимация. При этом происходит своего рода взрыв высокое давление газа разбрасывает песок во всех направлениях вокруг глыбы.

Льдина врезается в склон дюны и оказывается во впадине, окруженная небольшими грядами осевшего песка. При этом процесс сублимации продолжается, и песок продолжает разлетаться во всех направлениях.

Ученые обнаружили, что в ходе этого процесс глыба постепенно перемещается вниз, оставляя за собой длинный глубокий овраг с песчаными грядами по обе стороны. Такой тип оврагов встречается на Красной планете, но не на Земле. Исследование помогло лучше понять, какие процессы происходят на Марсе и чем эта планета отличается от нашей, сообщает Geophysical Research Letters.

