Магнитная буря разразится на Земле в ближайшее время

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН представили прогноз космической погоды. Согласно информации ученых, Землю ожидают магнитные бури в ночь на 17 октября.

Возмущения начнутся в полночь и продолжатся до 06:00 часов 17 октября. Наибольшей интенсивности сила бури достигнет в пиковые моменты, достигнув до уровня G2! Подобная геомагнитная активность способна влиять на работу электронных устройств и систем связи.

Кроме того, текущий день, 15 октября, характеризуется максимальной силой солнечных всплесков за последние несколько месяцев. Уже зафиксирована вспышка уровня М4.8.

Специалисты отмечают, что это второе по мощности подобное явление за последние четыре месяца. Прогнозируется, что в течение сегодняшнего дня впервые с начала лета возможно достижение уровня вспышек класса Х. Повышенная солнечная активность, вероятно, окажет воздействие на ионосферу Земли и может спровоцировать перебои в радиосвязи.

Также в период магнитных возмущений на чеку следует быть метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями. Так как магнитный шторм нередко вызывает проблемы со здоровьем и самочувствием.