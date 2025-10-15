Ученые поняли, откуда несметные залежи льда в самой жаркой части Марса

Телеканал «Наука»

Самые теплые районы Марса скрывают под поверхностью странный толстый слой льда, и, похоже, ученые поняли наконец, откуда он там. Он мог быть выброшен из недр планеты в результате невероятных вулканических извержений миллиарды лет назад — и теперь может очень пригодиться будущим покорителям Красной планеты.

Ученые поняли, откуда несметные залежи льда в самой жаркой части Марса
© Телеканал «Наука»

Давно известно, что Марс богат льдом, но большая его часть, казалось, сосредоточена в ледяных шапках на полюсах. Однако за последние годы данные радаров с орбитальных аппаратов вокруг Красной планеты все чаще указывали на наличие льда и в экваториальных регионах.

«Этот замерзший слой на экваторе — более чем странно, потому что это самая жаркая часть планеты», — заметила планетолог Сайра Хамид из Университета штата Аризона.

В полдень на экваторе температура может достигать около 20 °C.

История об огне и льде

Хамид и ее коллеги провели серию моделирований вулканической активности на Марсе, результатами чего поделились на страницах Nature Communications. Они убедились, что за миллионы лет серия взрывных извержений могла выбросить воду из недр в атмосферу — еще тогда, миллиарды лет назад, когда у Марса была гораздо более плотная атмосфера. Там вода замерзала и выпадала в виде снега, формируя ледяные слои, которые мы видим сейчас.

«Настоящая история об огне и льде», — сказала исследовательница.

Эти извержения были, в некотором смысле, не похожи на все, что мы видим на Земле. Более слабая гравитация Марса означает, что столбы вулканической пыли, воды и серы могли подниматься на высоту до 65 километров над поверхностью — или, возможно, даже уходить в космос, в зависимости от того, насколько плотной была атмосфера в ту давнюю пору.

После того как материал оседал обратно в виде снега, вода уплотнялась в грязный лед, покрытый изолирующим слоем вулканического пепла. Эта пыль защищала лед от испарения в космическое пространство, помогая сохранить его до наших дней.

«Вся возможность существования такого типа богатых льдом отложений вызывала немалое недоумение у многих исследователей», — признал геофизик и планетолог Том Уоттерс из Смитсоновского института, ведущий специалист по тектонике Луны и Марса.

Особенно озадачивает одно из крупнейших вулканических образований вблизи экватора Марса — формация Борозды Медузы — в основном из-за своих колоссальных размеров.

«Если растопить всю воду, которую, как мы думаем, мы видим в формации Борозды Медузы, можно было бы заполнить Великие озера. Это огромное количество воды», — подчеркнул Уоттерс.

Другое возможное объяснение, которое придумали исследователи для этого льда, заключается в том, что наклон оси Марса мог сильно поменяться — так что экваториальные регионы когда-то могли быть полюсами.

«Но версия с вулканами не требует ни переноса льда из других частей планеты, ни изменений наклона оси — она гораздо проще», — подытожила Хамид.

Совет будущим покорителям Марса

Экваториальный регион считается лучшим местом для посадки миссий на Марс, потому что атмосфера там плотнее, что помогает тормозить спускаемые аппараты при приближении к поверхности. Источник воды там очень пригодился бы — возможно, не для самых первых экспедиций, но последующие могли бы рассчитывать на этот лед.

«В первые полеты нужно брать с собой достаточно воды на случай, если мы ошиблись и радар видит какой-то странный материал, а не лед. Я бы не полетел туда с одной лишь лопатой в надежде докопаться до воды. Так что захватите с собой лопату, но возьмите и достаточно воды», — посоветовал Уоттерс.