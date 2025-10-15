Ученые поняли, откуда несметные залежи льда в самой жаркой части Марса

Самые теплые районы Марса скрывают под поверхностью странный толстый слой льда, и, похоже, ученые поняли наконец, откуда он там. Он мог быть выброшен из недр планеты в результате невероятных вулканических извержений миллиарды лет назад — и теперь может очень пригодиться будущим покорителям Красной планеты.

© Телеканал «Наука»

Давно известно, что Марс богат льдом, но большая его часть, казалось, сосредоточена в ледяных шапках на полюсах. Однако за последние годы данные радаров с орбитальных аппаратов вокруг Красной планеты все чаще указывали на наличие льда и в экваториальных регионах.

«Этот замерзший слой на экваторе — более чем странно, потому что это самая жаркая часть планеты», — заметила планетолог Сайра Хамид из Университета штата Аризона.

В полдень на экваторе температура может достигать около 20 °C.

История об огне и льде

Хамид и ее коллеги провели серию моделирований вулканической активности на Марсе, результатами чего поделились на страницах Nature Communications. Они убедились, что за миллионы лет серия взрывных извержений могла выбросить воду из недр в атмосферу — еще тогда, миллиарды лет назад, когда у Марса была гораздо более плотная атмосфера. Там вода замерзала и выпадала в виде снега, формируя ледяные слои, которые мы видим сейчас.

«Настоящая история об огне и льде», — сказала исследовательница.

Эти извержения были, в некотором смысле, не похожи на все, что мы видим на Земле. Более слабая гравитация Марса означает, что столбы вулканической пыли, воды и серы могли подниматься на высоту до 65 километров над поверхностью — или, возможно, даже уходить в космос, в зависимости от того, насколько плотной была атмосфера в ту давнюю пору.

После того как материал оседал обратно в виде снега, вода уплотнялась в грязный лед, покрытый изолирующим слоем вулканического пепла. Эта пыль защищала лед от испарения в космическое пространство, помогая сохранить его до наших дней.

«Вся возможность существования такого типа богатых льдом отложений вызывала немалое недоумение у многих исследователей», — признал геофизик и планетолог Том Уоттерс из Смитсоновского института, ведущий специалист по тектонике Луны и Марса.

Особенно озадачивает одно из крупнейших вулканических образований вблизи экватора Марса — формация Борозды Медузы — в основном из-за своих колоссальных размеров.

«Если растопить всю воду, которую, как мы думаем, мы видим в формации Борозды Медузы, можно было бы заполнить Великие озера. Это огромное количество воды», — подчеркнул Уоттерс.

Другое возможное объяснение, которое придумали исследователи для этого льда, заключается в том, что наклон оси Марса мог сильно поменяться — так что экваториальные регионы когда-то могли быть полюсами.

«Но версия с вулканами не требует ни переноса льда из других частей планеты, ни изменений наклона оси — она гораздо проще», — подытожила Хамид.

Совет будущим покорителям Марса

Экваториальный регион считается лучшим местом для посадки миссий на Марс, потому что атмосфера там плотнее, что помогает тормозить спускаемые аппараты при приближении к поверхности. Источник воды там очень пригодился бы — возможно, не для самых первых экспедиций, но последующие могли бы рассчитывать на этот лед.