В смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

Корпорация Samsung выпустила срочное обновление для смартфонов бренда. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Апдейт не включает в себя новых функций, однако в него загрузили исправление уязвимостей, которые ранее нашли специалисты компании и энтузиасты. В документации обновления говорится, что оно устраняет буквально десятки опасных уязвимостей.

Всего патч должен исправить 26 уязвимостей на смартфонах Samsung двух последних поколений. В том числе, апдейт устраняет 14 уязвимостей с высоким приоритетом. Программное обеспечение стало доступно для пользователей смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Также патчи выпустили для устройств Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, которые вышли в 2024 году.

Журналисты SamMobile объяснили, что для установки патча нужно зайти в настройки телефона, найти раздел «Обновление ПО» и нажать на кнопку «Загрузить и установить». Также авторы рассказали, что следующее обновление — уже с новыми функциями — выйдет в рамках прошивки One UI 8.5.

13 октября Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. Модель с поддержкой спутниковой связи оценили в 192 тысячи рублей.