Обнаружены остатки Протоземли

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили чрезвычайно редкие остатки древней "протоземли". Они сформировались 4,5 миллиардов лет назад, до того, как колоссальное столкновение необратимо изменило состав примитивной планеты и привело к образованию Земли в том виде, в каком она есть сейчас. Исследование поможет ученым лучше понять самые ранние этапы эволюции планет и выявить изначальные «ингредиенты, из которых возникла Земля.

© Телеканал «Наука»

Известно, что на ранней стадии своего существования Земля была каменистой и покрытой кипящей лавой. Спустя 100 миллионов лет объект размером с Марс врезался в планету, полностью разрушил и расплавил ее недра и изменил химический состав. Первоначальный материал, составлявший планету, был полностью преобразован.

В ходе нового исследования ученые выявили в древних породах химический признак, отличающийся от большинства других земных материалов. Это небольшой дисбаланс калия. Его выявили в образцах очень старых и очень глубоко залегающих пород. Команда установила, что этот дисбаланс не мог быть вызван какими-либо предыдущими крупными ударами или геологическими процессами.

Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что это остатки Протоземли. Они каким-то образом остались неизменными, когда планета подверглась преобразованию.

Образцы добыли в Гренландии и Канаде, где залегают старейшие известные твердые породы. Также ученые проанализировали отложения лавы, собранные на Гавайях. Там вулканы подняли на поверхность глубинные материалы из мантии.

Породы растерли в порошок, растворили в кислоте и тщательно выделили калий. Затем с помощью специального масс-спектрометра было измерено соотношение каждого из трех изотопов калия.

Результаты указали на дефицит изотопов калия-40. Такое соотношение оказалось нетипично для современных земных пород, что говорит о том, что эти материалы сформировались в других условиях. Исследование показало, каким мог быть первоначальный химический состав Земли до космических катаклизмов, сообщает Nature Geoscience.