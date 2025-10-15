Samsung изобрела самовосстанавливающийся смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала технологию самовосстановления деталей смартфонов. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Патент на изобретение нашли в США (USPTO), он появился в октябре. Инженеры компании описали технологию производства стекла, которое планирует использовать в складных устройствах. Защитное стекло имеет самовосстанавливающиеся свойства.

В документе говорится, что стекло можно будет применить в основной и фронтальной камерах, а также в месте, где экран устройства соприкасается с шарниром. Стекло имеет «специализированные слои материалов», которые реагируют на разрушение. Так, если на детали появятся микротрещины, то запустится реакция самовосстановления.

Описанный материал оснащен специальными канавками, заполненными герметиком. При появлении трещин по канавкам будет подаваться герметик, изолирующий поврежденное стекло от попадания пыли и влаги. Ожидается, что новая технология защитит наиболее часто ломающиеся детали складных смартфонов.

13 октября Samsung анонсировала в Китае премиальный складной смартфон W26. Он является улучшенной версией Galaxy Z Fold 7 — с поддержкой спутниковой связи и 16 гигабайтами оперативной памяти.