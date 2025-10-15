Open AI разрешит использовать свои алгоритмы для генерации эроконтента

Нейросети официально разрешат использовать для создания эротического контента. Об этом пишет The Guardian. В Open AI заявили, что "относятся к взрослым пользователям как к взрослым", поэтому позволят им использовать свои алгоритмы таким образом.

Однако перед созданием эроконтента пользователям будет необходимо пройти авторизацию. Предполагается, что генерация эроконтента в нейросети станет возможным в декабре. Уже в сентябре у ChatGPT появилась версия, которая блокирует предоставление эротических текстовых и видеоматериалов детям. При этом создатели нейросети уже разрабатывают технологию проверки возраста пользователя на основе манере его общения с ИИ.

Тем не менее, эксперты предполагают, что такие технологии наложат ненужные ограничения на лиц, страдающих психическими отклонениями. До этого учителя средней школы из США обвинили в создании эротических роликов с помощью искусственного интеллекта. Правоохранители месяц наблюдали за мужчиной, и за это время он отправил в Discord со школьного компьютера около 30 материалов непристойного характера с детьми, а также ролики о жестоком обращении с животными.