Ученые перехватили личные и военные данные со спутников

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Мэриленда перехватили личные, корпоративные и даже военные данные, которые передавались со спутников без шифрования.

Исследователи три года использовали оборудование стоимостью всего около $800 и смогли поймать сигналы множества геостационарных спутников. При этом они даже, не нарушали закон — данные просто «летали» в открытом эфире.

В результате они получили образцы телефонных звонков и SMS пользователей T-Mobile, данные с бортовых Wi-Fi-сетей авиакомпаний, а также информацию от инфраструктурных объектов — от электросетей до морских платформ.

В некоторых случаях удалось зафиксировать и военные коммуникации США и Мексики, включая координаты техники и объектов.

Работа получила название «Don’t Look Up» — исследователи иронично заметили, что многие компании просто надеялись, что никто «не посмотрит вверх» и не проверит спутниковые сигналы.

После публикации, некоторые операторы, включая T-Mobile, спешно включили шифрование. Но, по оценкам учёных, уязвимыми остаются огромные объёмы данных по всему миру.