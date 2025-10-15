Российские ученые запатентовали систему для создания гравитации

Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала космическую систему, создающую искусственную силу тяжести (ИСТ). Об этом сообщает ТАСС.

Система включает осевой модуль со статичной и вращаемой частями, соединенными герметичным подвижным соединением, а также четыре обитаемых модуля и средства вращения и энергообеспечения. Модули для космонавтов соединены с осевым модулем через стыковочные узлы. Благодаря вращению система создает перегрузку в пределах 0,5g, то есть половину от уровня гравитации на Земле.

«Космическая система с ИСТ по данному изобретению обеспечивает надежность и безопасность экипажа за счет расположения герметичного подвижного соединения», — рассказали изобретатели.

Соединение состоит из последовательно расположенных элементов вращения и уплотнений, схема которых обеспечивает возможность продолжения эксплуатации станции в случае выхода из строя одного из элементов герметичного узла.

До этого «Роскосмос» провел успешные наземные испытания первой ступени ракеты «Союз-5».

Ранее Россия и Мьянма договорились о сотрудничестве по космосу.