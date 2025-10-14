Российские ученые создали радиомаяк для российских спутников CubeSat

В пресс-службе Балтийского государственного технического университета «Военмех» сообщили, что специалисты вуза совместно с коллегами из Института космических исследований РАН разработали радиомаяк для спутников формата CubeSat.

Разработка представляет собой компактное устройство, способное работать в условиях космического пространства. По словам инженера центра управления полетами Даниила Кадочникова, прибор обеспечивает сбор научной информации и поддерживает устойчивую связь с наземными станциями.

В настоящее время проводится интеграция полезной нагрузки с космическим аппаратом. После завершения этой работы спутник пройдет комплексные испытания, включая вибрационные и термовакуумные тесты, имитирующие условия запуска и орбитального полета.

В пресс-службе отметили, что запуск спутника «Военмех (VM4)» с новой разработкой запланирован на 2026 год.

Программа поддерживается Фондом содействия инновациям.