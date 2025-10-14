LG изобрела пластик с защитой от бактерий и грибка для бытовой техники

LG Electronics представила новую линейку антимикробных добавок LG PuroTec™ на выставке K 2025 в Дюссельдорфе, одной из крупнейших мировых выставок пластмасс. Новая разработка предназначена для придания пластикам и покрытиям антибактериальных и противогрибковых свойств и подходит для бытовой техники, медицинских изделий, упаковки, стройматериалов и автомобильной промышленности.

Решения PuroTec создаются на основе стеклянной матрицы и могут интегрироваться в пластмассы, текстиль и порошковые покрытия. Они препятствуют появлению неприятных запахов и загрязнений, повышая долговечность и чистоту изделий.

На K Show компания показала пять основных линеек PuroTec, включая совместные разработки с LG Chem. Кроме того, компания исследует новые направления применения стеклянного порошка, такие как Marine Glass для восстановления морских экосистем и снижения выбросов углерода и Mineral Wash — экологичную технологию стирки без поверхностно-активных веществ.

LG владеет 420 патентами на технологии стеклянного порошка и управляет производством в LG Smart Park в Южной Корее с годовой мощностью 4500 тонн. В сентябре компания подписала меморандум с SGS Korea для совместной разработки международных стандартов сертификации антимикробных материалов PuroTec.