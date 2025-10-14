На Солнце ожидается пик вспышек

К Земле направляется много плазмы, солнечная активность растет, ее пик придется на 15 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Там отметили, что прогнозируемые вспышки станут рекордными за последние два-три месяца.

«Очень много уже летит в сторону Земли, но пока не хватает мощи. Завтра ожидается выход на пик вспышек», — говорится в тексте.

По данным ИКИ РАН, 13 октября на Солнце произошли 23 вспышки, из которых три были сильными — класса М. В течение сегодняшнего дня зарегистрировали 12 обычных и две сильные вспышки.