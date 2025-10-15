Apple установила рекорд

Корпорация Apple резко нарастила поставки iPhone и почти догнала Samsung. Об этом сообщает издание CNet со ссылкой на отчет компании International Data Corporation (IDC).

Аналитики заметили, что в третьем квартале года Apple поставила рекорд на рынке смартфонов, отгрузив огромное количество новых iPhone 17. Количество предзаказов на устройства превысило количество предварительных заказов на прошлогодний iPhone 16. Однако в IDC не стали называть конкретные цифры.

Несмотря на высокие показатели, Apple не удалось обогнать Samsung. Доля компании Тима Кука на рынке составила 18,2 процента, доля Samsung — 19 процентов. В топ-5 главных производителей смартфонов также попали китайские компании: Xiaomi с 13,5 процента рынка, Transsion — 9 процентами, Vivo — 8,9 процента.

Несмотря на пошлины и неопределенность в экономике, мировые поставки смартфонов выросли на 2,6 процента в третьем квартале 2025 года. По данным IDC, в общей сложности было отгружено 322,7 миллиона смартфонов, что больше, чем 314,6 миллиона в третьем квартале 2024 года.

В начале октября представители «М.Видео» рассказали, что смартфоны серии iPhone 17 оказались значительно востребованнее устройств iPhone 16.