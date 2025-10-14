Обычные дрожжи выжили в марсианских условиях

Любая жизнь на Марсе в прошлом или будущем вынуждена бороться со сложными условиями, включая, среди прочего, ударные волны от падений метеоритов и перхлораты почвы — сильно окисляющие соли, которые дестабилизируют водородные связи и гидрофобные взаимодействия.

© Телеканал «Наука»

В исслеледовании, описанном в статье, опубликованной в PNAS Nexus, Пурушарт И. Раджьягуру из Индийского института наук в Бангалоре и его коллеги подвергли дрожжи Saccharomyces cerevisiae воздействию ударных волн и перхлоратов.

Авторы выбрали дрожжи отчасти потому, что они уже изучались в космосе. В условиях стресса дрожжи и многие другие организмы образуют рибонуклеопротеиновые (РНП) конденсаты — структуры, состоящие из РНК и белков, которые защищают РНК и влияют на судьбу мРНК. После исчезновения стрессора РНП-конденсаты, включающие их подтипы «стрессовые гранулы» и «P-тельца», распадаются.

Авторы моделировали марсианские ударные волны в Физической исследовательской лаборатории в Ахмадабаде (Индия).

Дрожжи, подвергшиеся воздействию ударных волн интенсивностью 5,6 Маха (мах — отношение скорости объекта к скорости звука в конкретной среде), выжили, замедлив свой рост, как и дрожжи, подвергшиеся воздействию 100 миллимоль перхлората натрия NaClO₂ — концентрации, аналогичной той, что присутствует в марсианской почве. Дрожжевые клетки также пережили воздействие комбинированного стресса, вызванного и ударными волнами, и перхлоратом. В обоих случаях дрожжи формировали конденсаты РНП.

Мутанты, неспособные к сборке конденсатов РНП, плохо переносили марсианские условия. Транскриптомный анализ выявил специфические РНК-транскрипты, нарушенные условиями, подобными марсианским.

По словам авторов, результаты демонстрируют важность дрожжей и конденсатов РНП для понимания влияния марсианских условий на жизнь.