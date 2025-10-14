Найдена "капсула времени" возрастом 112 миллионов лет

В самом сердце эквадорской Амазонии ученые нашли то, что уже называют "капсулой времени" возрастом 112 миллионов лет. Здесь обнаружено первое в Южной Америке месторождение древнего янтаря - настоящие кристаллы времени, в которых застыли фрагменты жизни эпохи динозавров.

Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment. До сих пор основные находки подобного рода происходили в Северном полушарии, но эквадорское месторождение открыло уникальное окно в тропические экосистемы мелового периода.

Возраст янтаря оценивается примерно в 112 миллионов лет - то есть он сформировался, когда на Земле еще существовал суперконтинент Гондвана. Внутри прозрачных смоляных кусков исследователи обнаружили микроскопически сохраненные следы древнего леса: насекомых, пыльцу, растительные остатки и даже фрагменты паутины - редчайшую находку для палеонтологии.

Из шестидесяти изученных образцов двадцать один содержит биологические включения - останки древних мух, жуков, ос и пчел. Янтарь представлен в двух формах: часть образовалась под землей, у корней деревьев, а другая затвердела прямо на поверхности, сохранив в себе следы жизни древнего тропического леса.

По словам исследователей, столь богатый материал позволит с помощью компьютерного моделирования воссоздать ландшафт Амазонии времен динозавров и даже определить, каким был климат на территории современного Эквадора более ста миллионов лет назад.