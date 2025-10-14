В России зафиксировали аномально низкую цену на iPhone Air

Менее чем через месяц после старта мировых продаж новых моделей Apple, в России зафиксировано резкое снижение стоимости некоторых устройств, поступивших на рынок 19 сентября. По данным сайта iPhones.ru, базовые конфигурации новинок, включая iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, начали продаваться по ценам, приближенным к себестоимости, а некоторые аппараты оказались дешевле, чем их официальная цена в США.

© Apple

Наиболее примечательной стала ситуация с моделью iPhone Air. Анализ предложений на «сером» рынке и в рамках параллельного импорта показал, что именно эта версия смартфона демонстрирует в РФ самую низкую стоимость в мире. В то время как крупные розничные сети пока сохраняют прежний уровень цен, неофициальные продавцы предлагают аппараты по значительно сниженным расценкам.

Так, базовые версии новых устройств с накопителем 256 ГБ доступны по следующим ориентирам: iPhone 17 (с eSIM) оценивается в 72 000 рублей, а версия с физической SIM-картой — в 75 000 рублей. Флагманские модели iPhone 17 Pro и Pro Max также подешевели, но их ценообразование не является аномальным.

Ключевое расхождение наблюдается именно у iPhone Air. Официальная стартовая цена этой модели в Соединенных Штатах составляет $999, что по текущему курсу Центрального банка РФ эквивалентно примерно 81 000 рублей. При этом на российских неофициальных площадках этот аппарат можно приобрести начиная от 71 000 рублей, что делает его дешевле, чем на родине.

Основной причиной обвала цены называется быстрый спад потребительского интереса к модели iPhone Air, что привело к перенасыщению рынка этим конкретным устройством. Кроме того, отмечается общее снижение ажиотажа вокруг последнего релиза Apple, называя его одним из самых слабых по объему продаж за последние годы.