Почему кожа покрывается мурашками, когда мы чего-то боимся?

Про фильмы ужасов иногда говорят, что они могут напугать «до мурашек» — но почти никто не представляет, что такое мурашки и как они вообще появляются. Портал popsci.com рассказал все, что нужно о них знать.

© Unsplash

Мурашки — ценный инструмент для множества животных. Они помогают млекопитающим с густым мехом, удерживая воздух ближе к коже, или позволяют им выглядеть больше, чтобы отогнать соперников. Однако у людей мурашки также могут появляться в качестве эмоциональной реакции.

Пилоэрекция (научный термин для этого феномена) происходит из-за того, что волосяные мышцы в нашей коже сокращаются в ответ на сигналы близлежащих нервов. Данные мышцы подключены к волосяным лукавицам в коже. Акт сокращения тянет эти фолликулы, что заставляет волосы подняться — а на коже появляются мурашки.

Нервные клетки, запускающие формирование мурашек, являются частью автономной нервной системы человека, отвечающей за реакции «бей-или-беги». Подобные нервные сигналы влияют на функции тела в зависимости от внешних стимулов и обстоятельств, выпуская в кровь различные химические вещества. Например, если мы сталкиваемся с хищником, сигналы меняют кровообращение и подачу кислорода в организме. А если окружающая температура возрастает, нервные клетки приказывают коже начать потеть, чтобы охладить тело.

Поскольку нервная система человека реагирует на множество различных факторов, у людей мурашки на коже появляются часто. Мы, чаще всего, не умеем пристально наблюдать за изменениями собственного тела, и потому зачастую просто не замечаем «гусиную кожу». Так, мурашки могут появиться не только во время просмотра страшного фильма, запускающего автономные нервные процессы, но и от красивой музыки или ощущения дежавю.

При этом сами по себе мурашки не отличаются друг от друга вне зависимости от того, что именно их вызвало. У животных они заметнее, чем у людей, однако ученые считают, что пилоэрекцию не стоит считать атавизмом, доставшимся человеку от его более мохнатых предков.

Правда, изучать мурашки не так-то просто, и не только из-за того, что мы часто не замечаем их. Другая сложность в том, что исследователи нередко группируют физиологические реакции, вроде мурашек, с более субъективными эмоциональными явлениями, такими как фриссон.

Фриссон — дрожь, которую люди иногда испытывают от приятных эмоций, вызванных произведениями искусства, вроде картин или музыки. Она отличается от мурашек тем, что подобная психогенная дрожь — субъективный опыт, который тяжело измерить. Показатели датчиков, считывающих активность нервной системы, не показывают никаких результатов при фриссоне. Некоторые люди, испытывающие эмоциональную дрожь, вообще не покрываются мурашками.