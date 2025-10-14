Ученые нашли на Аляске микробов возрастом 40 тысяч лет

Ученые нашли в куске льда с Аляски микробов возрастом 40 тысяч лет
Исследователи из Калифорнийского технологического института достали кусок льда из туннеля вечной мерзлоты вблизи американского города Фэрбенкс в штате Аляска. В изъятом образце они нашли микробов возрастом 40 тысяч лет, сообщает Live Science.
Во время наблюдения за образцом они выяснили, что для реактивации микробам требуется несколько месяцев.
По словам ведущего автора исследования Тристана Каро, такие результаты свидетельствуют о том, что дальнейшие изменения климата могут привести к пробуждению микробов, которые находились в спячке со времен последнего ледникового периода, который длился от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад. После этого организмы начнут выделять парниковые газы.
— У нас может быть один жаркий день летом на Аляске, но гораздо важнее то, что летний сезон удлиняется до тех пор, пока теплые температуры не начинают захватывать осень, — отметил Каро.
Он добавила, что во время эксперимента команда нашла кости мамонта и бизона, которые тоже забрали на анализ, передает журнал Live Science.
Международная группа ученых из ЮАР, Японии и Германии нашла внутри древней скалы живые микробы возрастом два миллиарда лет. По словам специалистов, микробы являются родными — их не занесли в камень во время раскопок или другого внешнего вмешательства.