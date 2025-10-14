Ученые нашли на Аляске микробов возрастом 40 тысяч лет

Исследователи из Калифорнийского технологического института достали кусок льда из туннеля вечной мерзлоты вблизи американского города Фэрбенкс в штате Аляска. В изъятом образце они нашли микробов возрастом 40 тысяч лет, сообщает Live Science.

© Вечерняя Москва

Во время наблюдения за образцом они выяснили, что для реактивации микробам требуется несколько месяцев.

По словам ведущего автора исследования Тристана Каро, такие результаты свидетельствуют о том, что дальнейшие изменения климата могут привести к пробуждению микробов, которые находились в спячке со времен последнего ледникового периода, который длился от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад. После этого организмы начнут выделять парниковые газы.

— У нас может быть один жаркий день летом на Аляске, но гораздо важнее то, что летний сезон удлиняется до тех пор, пока теплые температуры не начинают захватывать осень, — отметил Каро.

Он добавила, что во время эксперимента команда нашла кости мамонта и бизона, которые тоже забрали на анализ, передает журнал Live Science.

