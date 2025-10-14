Создана умная ткань, которая понимает голос и управляет техникой

Исследователи из Университета Сучжоу (Китай) разработали ткань A-Textile, превращающую обычную одежду в интерактивный голосовой интерфейс. Теперь достаточно говорить с курткой или рубашкой, чтобы управлять бытовой техникой, получать навигационные подсказки или взаимодействовать с искусственным интеллектом. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

© Телеканал «Наука»

«Мы хотели создать ткань, которая может чувствовать, общаться и реагировать на голос без громоздких датчиков и микрофонов», — пояснили ученые.

A-Textile решает эту проблему, превращая ткань в миниатюрный микрофон, который не требует батареек и дополнительных устройств.

Как ткань улавливает голос

A-Textile может использоваться в работе на опасных производствах, где руки заняты, или для людей с ограниченными возможностями. Голосовое управление через одежду позволяет выполнять задачи, не прибегая к телефону, гарнитуре или дополнительным устройствам.

«Это больше, чем просто ткань. A-Textile — шаг к будущему, где одежда становится интеллектуальным партнером. Она слушает, учится и помогает взаимодействовать с цифровым миром одним лишь голосом», — заключили авторы исследования.

Ткань прошла лабораторные испытания, показав высокую стабильность и надежность. В будущем исследователи планируют интегрировать ее в повседневную одежду, рабочую форму и спортивные костюмы, создавая новые возможности для «умного гардероба».