Радиостанция «Судного дня» передала новое странное слово

В эфире УВБ-76, также известной как радиостанция «Судного дня», прозвучало слово «токосъемник». Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение, по данным канала, появилось в эфире радиостанции в 14:13 мск.

«НЖТИ 63300 ТОКОСЪЕМНИК 6373 2890», — говорится в посте.

Военная радиостанция «Судного дня», ведет свое вещание с 1976 года. Она получила в среде радиолюбителей прозвище «жужжалка». При этом до сих пор неясно, что означают периодически появляющиеся в эфире сообщения.

Накануне радиостанция также прервала свое молчание. В эфир было передано слово «гулоболт». При этом ранее это слово станцией не озвучивалось.