На Земле Франца-Иосифа впервые изучили макробеспозвоночных

Участники совместной экспедиции Русского географического общества (РГО) и национального парка «Русская Арктика» впервые в истории провели комплексное исследование наземных и пресноводных макробеспозвоночных архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Александр Кирилов

Участники совместной экспедиции РГО и парка «Русская Арктика» подвели итоги летнего полевого сезона. Как рассказал директор национального парка и руководитель экспедиции Александр Кирилов, до сих пор не было научных публикаций, посвященных наземным и пресноводным макробеспозвоночным Земли Франца-Иосифа.

«В этом году нам впервые удалось организовать работу по системному изучению этих насекомых. Ее провели ученые Зоологического института РАН. В ходе экспедиции обследовано около 30 участков в центральной части острова [Земля Александры], свободной от ледникового покрова», - подчеркнул Кирилов.

Исследования охватили сухие и влажные участки полярной пустыни и тундры, пресные водоёмы и малые реки. Отбор проб был ориентирован в основном на беспозвоночных с длиной тела от одного миллиметра.

Состав макробеспозвоночных в большинстве местообитаний крайне ограничен - преобладают комары-хирономиды и ногохвостки. В отдельных биотопах встречались также личинки комаров-сциарид, клещи и пауки. Наибольшее видовое разнообразие зафиксировано в руслах ручьев: там было обнаружено до шести таксонов хирономид.

Исследователи продолжили работу по изучению тихоходок - их морфологического и генетического разнообразия в наземных, пресноводных и морских субстратах. Эти организмы были впервые обнаружены на архипелаге в 2024 году.

Ученые Института географии РАН продолжили исследование баланса массы ледниковых куполов Кропоткина и Лунного, а также процессы формирования почв на свободных ото льда участках островов. Совместно со специалистами Почвенного института имени Докучаева было заложено 13 почвенных разрезов и отобрано более ста образцов для последующих анализов.

Работа экспедиции велась на станции «Омега» национального парка «Русская Арктика» на острове Земля Александры. Станция оснащена оборудованием для обработки полевых данных.

Комплексная экспедиция РГО и нацпрака «Русская Арктика» работает на архипелаге Земля Франца-Иосифа с 2021 года. Она помогает решать задачи стратегии развития Арктической зоны России и создания системы мониторинга природных процессов.