В России заработал ИИ-поиск от Google

В середине октября компания Google открыла доступ к ИИ-поиску в России и Беларуси. Сообщение об этом появилось в официальном блоге компании — сейчас модель поддерживается в 40 странах и работает на 35 языках.

Теперь во время поиска в Google на первой вкладке появился «Режим ИИ». Он работает на базе нейросети Gemini 2.5 Pro — модель способна давать развёрнутые ответы на запросы пользователей и приводить ссылки с источниками информации в отдельном окне. При этом делать запросы также можно с помощью голоса или изображений.

В Google отмечают, что ИИ-поиск пока доступен у некоторых пользователей. До всех юзеров функционал доберётся в ближайшие недели. Это уже вторая нейросеть, полноценно работающая в России — в стране также доступна китайская модель DeepSeek.