В Армении нашли 3000-летнего идола с человеческим лицом

На раскопках городища Аргиштихинили, расположенного на холме Сурб Давти Блур, армяно-польская экспедиция обнаружила редкую каменную плиту с вырезанным лицом и кладбище из двенадцати урн. Город, основанный около 774 года до н. э., входил в сеть памятников Урартского царства — важного политического и экономического центра Южного Кавказа в VIII–VII веках до н. э.

Работу ведут Матеуш Искра (Варшавский университет) и Асмик Симонян (Институт археологии и этнографии АН Армении). Проект поддерживают службы охраны исторического наследия и местные музеи, сообщает портал Nauka w Polsce.

Дома, полы и быт жителей

Рядом обнаружено кладбище урн с двенадцатью кремационными захоронениями. В нескольких сосудах найден погребальный инвентарь — украшения и фрагменты предметов, сопровождавших умерших. По словам Асмик Симонян, это, вероятно, крупнейшее и лучше всего сохранившееся кладбище урн, найденное в Армении.

«Прах усопших аккуратно помещали в керамические сосуды вместе с предметами, имевшими значение при жизни», — поясняет Симонян.

Наличие урн и сопутствующих предметов дает материал для изучения социальной структуры, представлений о загробной жизни и внешних культурных влияний.