Черная дыра провалились в звезду и поглотила ее изнутри

Черная дыра, которую поглотила звезда, похоже, отомстила, пожирая звезду изнутри, что породило рекордный гамма-всплеск на расстоянии около 9 миллиардов световых лет от Земли.

В июле космический телескоп «Ферми» зафиксировал событие GRB 250702B. Такие всплески представляют собой яркие вспышки, вызванные струями, выбрасываемыми в результате таких мощных процессов, как коллапс массивных звезд в черные дыры или слияние нейтронных звезд, и обычно они длятся не более нескольких минут.

Однако GRB 250702B продолжался около 7 часов, что делает его самым долгим из известных гамма-всплесков. Ученые предложили несколько объяснений этой аномалии. Самая экзотическая гипотеза подана в один из ведущих астрономических журналов Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Единственная [модель], которая естественным образом объясняет наблюдаемые свойства GRB 250702B, — это падение черной дыры звездной массы на звезду», — считают авторы.

В более типичных длинных гамма-всплесках массивная звезда коллапсирует, образуя черную дыру, и в процессе гибели выбрасывает джеты. В данном же случае предполагается обратный сценарий — уже существовавшая черная дыра по спирали приблизилась к звезде-компаньону, чьи внешние слои расширились на закате жизни, что привело к потере углового момента и падению черной дыры к центру звезды.

Затем черная дыра стала пожирать звезду изнутри, породив мощные джеты, которые мы видим как GRB 250702B, и, возможно, вызвав слабую сверхновую, которая, однако, была слишком тусклой, чтобы ее можно было обнаружить на таком расстоянии даже с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Это объяснение имеет смысл для понимания столь сверхдолгого всплеска, заметил астрофизик Хендрик ван Эртен из Университета Бата в Великобритании. «Аргументы, приведенные в этой статье, весьма убедительны», — оценил он.

Авторы гипотезы надеются, что благодаря таким новым инструментам, как обсерватория Веры Рубин в Чили, можно будет наблюдать больше подобных событий. Пока же этот гамма-всплеск остается «абсурдным явлением», резюмировал ван Эртен.