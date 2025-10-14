На «Госуслугах» появился новый способ защиты

Это станет возможным с помощью доверенного контакта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — объяснили в министерстве.

Там отметили, что функция доступна всем пользователям «Госуслуг» старше 14 лет, а доверенный контакт может быть только один. Человек, который выступает в качестве доверенного контакта, должен быть совершеннолетним, иметь гражданство РФ, подтверждённую учётную запись на портале. В его личном кабинете должны быть указаны актуальные сведения о паспорте и номере телефона.

Отключить доверенный контакт или при желании указать другого человека можно в любой момент в личном кабинете, отметили в Минцифры.