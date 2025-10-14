Эксперт объяснил, какие сообщения опасно открывать в WhatsApp

Пользователи электронных гаджетов, которые неразборчивы в чтении приходящих на их устройства сообщений в мессенджер WhatsApp, могут здорово за это поплатиться.

Об этом предупредил эксперт в сфере безопасности в Сети Шамиль Магомедов, передаёт ИА DEITA.RU.

Как объяснил специалист, все сообщения, приходящие человеку от незнакомых ему людей в популярном среди россиян приложении, могут таить в себе опасность. Наибольшие риски прочтения имеют послания, включающие в себя, так называемые, «гифки», то есть зацикленные отрезки видео, а также текстовые файлы и ссылки.

Если человек нарвётся на мошенников и откроет их сообщения в WhatsApp с вредоносным содержимым, то он может поместить на свой смартфон или любой другой электронный девайс шпионское ПО, которое получит доступ к установленным на нём приложениям. Способ защититься от таких атак только один, пишет «Прайм».

По его словам, если по превью сообщения в приложении уже ясно, что оно содержит в себе подобные файлы или ссылки, то его лучше вообще не открывать. Такие послания в WhatsApp следует просто удалять и помечать их в качестве спама. Только такой радикальный метод, как рассказал специалист, может дать гарантию защиты от взлома.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской