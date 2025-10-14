Роскосмос запустил программу роботизации

Роскосмос уже осуществляет корпоративную программу роботизации, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Роскосмос уже реализовывает корпоративную программу роботизации", - сказал он.

По словам Мантурова, для максимальных эффектов на ключевых предприятиях проводятся технологические аудиты, что позволяет выявлять слабые места и принимать обоснованные решения по модернизации.