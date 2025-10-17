Почему может перегреваться видеокарта на ПК?

Заметили, что видеокарта в компьютере начинает греться больше, чем обычно? Есть несколько потенциальных проблем, способных привести к перегреву, и, как правило, они часто усугубляют друг друга. Портал howtogeek.com рассказал, почему GPU может перегреваться и что с этим делать.

© Unsplash

Накопление пыли

Давно вы чистили системный блок от пыли? Если да, то, возможно, загадка перегрева видеокарты предельно проста — она могла забиться пылью. Даже если ваш блок защищен стеклянной панелью и выглядит сравнительно чистым, есть вероятность, что пыль накопилась внутри теплоотвода видеокарты. Да, даже тонкий слой пыли способен притягивать тепло и понижать эффективность охлаждения GPU.

К счастью, проблема решается элементарно. Откройте боковую панель системного блока, придержите вентиляторы видеокарты одной рукой, а второй — продуйте компонент сжатым воздухом. Если из системного блока выйдет много пыли — скорее всего, вы нашли корень проблемы.

Плохой обдув системного блока

Если ваш компьютер в целом сильно нагревается, то неудивительно, что и GPU может перегреться. Они выпускают тепло внутри системного блока и полагаются на хороший обдув, чтобы оставаться прохладными. Нюанс в том, что плохой воздуховод вызывается не каким-то одним фактором, а их сочетанием.

Для начала, если системный блок стоит в тесном пространстве, где он не может легко рассеивать тепло (например, под столом или на ковре), то попробуйте передвинуть его в место, где подача воздуха будет получше. Другой фактор — неаккуратный менеджмент кабелей; их лучше отодвинуть подальше от вентиляторов. Не поленитесь потратить час времени и привести провода в порядок.

Чрезмерно агрессивный оверклокинг

Оверклокинг (или разгон) видеокарты позволяет выжать из GPU повышенную производительность, но он также приводит и к повышенным температурам. Особенно если фирма-производитель видеокарты разогнала ее по умолчанию, но при этом не позаботилась об оптимальных параметрах вентиляторов.

AMD предоставляет удобное автоматическое решение этого вопроса в форме драйверов — андервольтинг, или снижение подачи электричества на видеокарту. Пользователям NVIDIA, к сожалению, придется настраивать этот параметр вручную с помощью MSI Afterburner.

Плохие вентиляторы или их конфигурация

Если вы пользуетесь сравнительно старой видеокартой, проработавшей много часов, есть ненулевая вероятность, что один из вентиляторов попросту износился и больше не крутится так, как должен. Проверить это просто — откройте корпус и посмотрите, работают ли вентиляторы GPU, нагрузив систему какой-нибудь требовательной игрой. Медленный или статичный вентилятор — симптом поломки. Чтобы проверить наверняка, скорость вентиляторов можно вручную выкрутить на максимум в драйверах.

Термопаста и прокладки

Если вы никогда не меняли термопасту и прокладки видеокарты, то, вероятно, они давно высохли. Основная задача термопасты — проводить тепло от чипа к теплоотводу, поэтому даже маленькая просадка эффективности может привести к серьезному росту температур. Тем более что большинство производителей видеокарт, по разным мнениям, используют низкокачественную термопасту, которая деградирует в течение всего нескольких месяцев. И прокладки, и термопасту можно купить в магазине техники; единственная сложность — аккуратно разобрать и собрать видеокарту.