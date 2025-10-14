ИИ помог восстановить древнее любовное послание

В Пекинском университете полностью восстановили свиток с романтическими стихотворениями, написанный 1600 лет назад.

Подробности уникальной реставрации раскрывает South China Morning Post. Работу проводил искусственный интеллект, проверяли и дополняли ее опытные каллиграфы.

Шедевр «Ода богине реки Ло» был написан известным китайским каллиграфом Ван Сяньчжи в IV веке, однако до наших дней сохранилось лишь около четверти текста. Центру исследования и дизайна китайских шрифтов при университете удалось воссоздать этот сильно поврежденный артефакт, сочетая дизайн каллиграфических шрифтов с технологией создания символов на основе ИИ.

Основываясь на 250 уцелевших иероглифах и детальном анализе их стилистических особенностей, команда использовала ИИ для воспроизведения и расширения исходного стиля и формы. Результатом стала полная версия из 919 иероглифов, представленная в форме экранного свитка.

Эта инициатива «ярко иллюстрирует потенциал слияния "ИИ плюс культура" — где традиционное каллиграфическое искусство обретает новые формы выражения в цифровую эпоху», прокомментировали в университете.

«Ода богине реки Ло» — это поэма в прозе, написанная около 222 года н. э. Цао Чжи, принцем государства Цао Вэй в период Троецарствия в Китае. Спустя столетие каллиграф Ван переписал ее, но за прошедшие столетия большая часть свитка была утрачена и фрагментирована, и осталось только 13 строк. Пекинский университет взялся за сложную задачу по восстановлению шедевра.

Сначала тщательно реконструировали ограниченное количество базовых иероглифов из оригинального письма. Эти символы использовали в качестве основы для обучения ИИ, который проанализировал манеру письма, учитывая подъемы и спады штрихов, баланс структур иероглифов и тонкие нюансы ритма оттенков чернил.

Затем модель сгенерировала недостающие иероглифы, но этот процесс, как подчеркнули в университете, был «далек от простой автоматизации». Каждый воссозданный иероглиф прошел тщательную проверку и тонкую доработку опытными каллиграфами, чье мастерство вдохнуло в символы жизнь и достоверность.

Путем обширного сравнения с надписями того же периода и другими работами Ван Сяньчжи команда стремилась максимально сохранить элегантный и утонченный дух каллиграфа, восстанавливая историческую правду каллиграфического искусства. Кроме того, в окончательной версии свитка было уделено очень пристальное внимание композиции иероглифов.

Центр при Пекинском университете намерен и дальше исследовать потенциал ИИ в реставрации. Это не только усовершенствование и развитие технологий, но и переход каллиграфии от статичного представления к динамичному, интерактивному отображению.