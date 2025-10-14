Германия запускает уникальную электростанцию

Немецкая компания SINN Power ввела в эксплуатацию уникальную вертикальную плавучую солнечную электростанцию, которая способна изменить представление о производстве чистой энергии на внутренних водоемах. Электростанция расположена на гравийном карьере Яйс в районе Штарнберг, Бавария. Установленная мощность составляет 1,87 МВт, что достаточно для обеспечения электроэнергией сотен домохозяйств. При этом панель занимает всего 4,65 % площади озера.

© Телеканал «Наука»

«Этот проект является инновационным», — говорит Готфрид Джайс, директор компании Kies- und Quetschwerk Jais, эксплуатирующей карьер.

На первых этапах работы системы она позволила снизить потребление энергии из сети почти на 60 % по сравнению с обычным уровнем потребления карьера, а после оптимизации общая эффективность использования солнечной энергии достигла 70 %, показывая, что установка покрывает большую часть потребностей объекта собственным электричеством.

Особенности вертикальной конструкции

Вертикальная солнечная установка подходит для искусственных водоемов глубиной более 1,6 метра и ориентирована на промышленные предприятия и крупных потребителей, которые нуждаются в стабильной, дружественной к сети энергии. По словам компании, система также готова к работе на море и соответствует техническим требованиям для морских условий.