Загадочное открытие в ледяном щите Гренландии вызвало ожесточенные споры

Обнаружение платины в ледяном щите Гренландии вызвало ожесточенные споры среди ученых. Как сообщает Space.com, если ранее эксперты считали, что находка подтверждает гипотезу о падении на Землю экзотической кометы, то новое исследование предлагает более обыденное объяснение.

Химическая «подпись» возрастом около 12,8 тысяч лет была найдена в ледяном керне. Она относится к периоду позднего или молодого дриаса, когда на планете произошло последнее большое похолодание — температура в Гренландии упала более чем на 15 градусов, а Европа вернулась к состоянию, схожему с ледниковым периодом.

Ученые предполагали, что необычная химия отражает воздействие космического тела, состоящего из железа. Однако дальнейшие исследования не обнаружили иридия, который бы указывал на подобное событие, а повышенное содержание платины наблюдалось на протяжении 14 лет, что также нетипично для последствий падения кометы.

Недавно ученые выдвигали новую теорию — вероятно, причиной повышения платины во льдах Гренландии стало извержение немецкого вулкан Лах, которое считается виновником похолодания. Вместе с тем анализ пемзы, оставшейся от того извержения, не показал там повышенного содержания платины. Кроме того, похолодание началось раньше, чем во льдах Гренландии начал скапливаться элемент, что также стало несостыковкой в гипотезе.

Теперь ученые считают, что повышенная концентрация платины связана с извержением подводного или подледного вулкана в самой Гренландии. Известно, что вулканы там могут извергаться через небольшие трещины, а процесс длится годами. Это объясняет и то, почему концентрация платины росла на протяжении 14 лет.